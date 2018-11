Sorteggio Euro2020, la delegazione italiana domenica a Dublino

POGBA RESTA NELLA LISTA DELLA JUVENTUS. LOTITO-MAROTTA, PACE FATTA. ROMA-DZEKO, IL RINNOVO E' UN REBUS. DE PAUL TRA MILAN E INTER. UFFICIALE: JOAO PEDRO PROLUNGA COL CAGLIARI Il nome di Paul Pogba resta in cima alla lista dei desideri della Juventus. I bianconeri proveranno a convincere...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 27 novembre

Le pagelle del Crotone - Budimir, serata no. Firenze l'unico a provarci

Crotone, Oddo: "Problema mentale, tocca a me trovare una soluzione"

Giornale di Sicilia, Zamparini: "Per i legali la società è solida"

La Gazzetta del Mezzogiorno, Lecce: "Strada giusta per l'equilibrio"

Corriere di Verona: "Hellas, per gli scontri a Frosinone assolti 105 tifosi"

Il Mattino, Salernitana: "Le prime non scappano. La 'zona A' è possibile"

Serie B, classifica marcatori: Donnarumma va in doppia cifra

Serie B, Giudice Sportivo: tre turni per Falzerano e Finotto. Le decisioni

Pescara, Leone: "Flessione solo nei risultati. Non siamo la Juventus"

Spezia, Lamanna: "Ho sposato il progetto e non mi pento"

Carpi-Lecce, altri mille biglietti per gli ospiti

Hellas, operazione riuscita per Tozzo. Da valutare i tempi di recupero

Lo Spezia guarda al futuro: idea D'Eramo dell'Avezzano per l'attacco

Domenica a Dublino, alle ore 12, avverrà il sorteggio per i round qualificatori di Euro2020. La delegazione italiana sarà composta dal presidente Gabriele Gravina, il commissario tecnico Roberto Mancini e il team manager Gabriele Oriali. Euro2020 sarà il primo europeo itinerante, in 12 sedi, con Roma che ospiterà 3 gare del girone e un quarto di finale, con gara inaugurale e cerimonia di apertura.

