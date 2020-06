Sottosegretario Salute: "Possibile seconda ondata del virus in autunno, dobbiamo prepararci"

La Sottosegretaria al Ministero della Salute, On. Sandra Zampa, ha parlato a Radio Kiss Kiss soffermandosi anche sulla possibilità di vedere una seconda ondata di Coronavirus in autunno: "E’ possibile, nel senso che non possiamo escluderlo. Gli studiosi, a maggioranza, ci dicono che è probabile. Ho visto l’organismo europeo che coordina i Ministeri della Salute che ci indicano lo stesso rischio: non solo è dunque possibile, ma dobbiamo anche prepararci. Noi non abbiamo sconfitto il virus, ci stiamo difendendo meglio. Lo abbiamo ridotto dal punto di vista quantitativo, i numeri sono radicalmente diversi rispetto a quelli di venti giorni fa. Ma abbiamo tutti i giorni nuovi casi, piccoli focolai, e dunque il virus c’è ancora. In caso di nuova ondata, non ci faremmo prendere in contropiede".