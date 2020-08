Souness: "Messi ne ha abbastanza del Barcellona: lo vedrei bene al City o allo United"

Graeme Souness, ex calciatore di Liverpool e Sampdoria, ai microfoni del The Times ha parlato del futuro di Leo Messi: "Lionel Messi sembrava un uomo che ne ha avuto abbastanza di caricarsi sulle spalle quella squadra; senza di lui non sarebbero nemmeno abbastanza bravi a qualificarsi per la Champions League. Questa sarebbe la settimana perfetta per fare un'offerta per il 33enne argentino e potrei facilmente vederlo giocare a Manchester, allo United o al City".