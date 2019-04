© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Manolo Gabbiadini non dimentica il Southampton. Ed i tifosi del Southampton non diminticano Gabbiadini. I Saints hanno conquistato la matematica salvezza, l'attaccante blucerchiato su Twitter ha fatto i complimenti ai suoi ex compagni di squadra ed è stato sommerso dall'amore dei tifosi inglesi: "Once a Saints, Always a Saint. Our Hero", solo uno dei tanti messaggi di affetto dei tifosi del Southampton, che vorrebbero rivedere Gabbiadini con la maglia dei Saints.