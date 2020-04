Spadafora: "Dal 4 maggio attività all'aperto. Spero di riaprire palestre e circoli il 18"

Nel corso dell’intervista rilasciata a Mi Manda Raitre, il ministro per lo Sport e le Politiche Giovanili, Vincenzo Spadafora, ha fatto anche il punto sulla possibile riapertura di palestre e centri sportivi: “Dal 4 maggio l’attività sportiva sarà consentita nei parchi, nei luoghi che i vari sindaci riterranno di riaprire, con le solite distanze di sicurezza. Dobbiamo fare il possibile perché ognuno di noi rispetti le regole: è anche un test per vedere se è possibile aprire altro. Come per esempio, ed è la cosa a cui tengo di più ora, le palestre, i circoli di tennis, i vari centri sportivi. Stiamo approntando col comitato tecnico scientifico le varie linee guida: vorrei essere in grado già col prossimo DPCM, cioè quello che disciplinerò il periodo dal 18 maggio, di riaprire questi centri”.