Ministro accolto da Gravina: "Sostegno fondamentale per noi"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - "Questa Nazionale fa ben sperare per il calcio italiano". E' il messaggio che il ministro delle politiche giovanili e dello sport, Vincenzo Spadafora, ha rivolto agli azzurri incontrando la nazionale di Roberto Mancini alla vigilia della sfida con la Grecia, valida per le qualificazioni a Euro 2020. "Sarò felice di seguire la partita dagli spalti dello stadio Olimpico - ha aggiunto il ministro -. Ringrazio il presidente Gravina, il ct Mancini, lo staff e tutta la squadra per la straordinaria accoglienza. Fa piacere trovare una delle rose della Nazionale più giovani di sempre, un segnale che fa ben sperare per il nostro calcio. Conserverò nel mio ufficio la maglia che mi hanno consegnato, anche per il profondo significato che sta alla base della sua ideazione". "Siamo noi che ringraziamo il Ministro - ha detto Gravina - la sua disponibilità e il suo sostegno sono fondamentali per la Nazionale, così come per tutto il calcio italiano".