Spadafora sullo sport di base: "All'inizio ci sono stati degli errori, ma abbiamo fatto l'impossibile"

vedi letture

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la situazione dello sport di base: "È stato fatto un lavoro straordinario, abbiamo creato dei fondi per aiutare le società sportive, che non avrebbero avuto accesso ad altri ristori. Abbiamo erogato quasi 200 milioni di euro a fondo perduto, abbiamo provato a non dimenticarci di nessuno. Ora abbiamo bisogno di ripartire il prima possibile".

Cosa si intende per sospensione delle imposte?

"Vale per tutti e significa avere tempo fino ad aprile: o si paga a maggio o si rateizza. Abbiamo dato il parere positivo come Governo, ora spetta al Parlamento. Credo che questo sia un ulteriore sostegno importante, ci permette di scavallare un periodo complesso".

Lo stanziamento di 100 milioni per i lavoratori dello sport è sufficiente?

"Penso di sì, ma sarà un modo per poter ottenere dei dati certi. All'inizio, quando sono diventato ministro dello sport, nessuno sapeva quanti lavoratori facevano parte del mondo dello sport. Sarà occasione per far emergere persone che svolgono un lavoro importante, ma di cui nessuno aveva mai parlato".

Quali sono i presupposti per riaprire le attività?

"Se in queste settimane tutto andrà come speriamo, a partire da gennaio lo sport potrà ripartire, esattamente come le scuole. Non si tratterà di una ripartenza assoluta, ma graduale. Il dipartimento per lo Sport è quotidianamente in contatto con il Cts per raggiungere questo obiettivo. Abbiamo fatto tutto il possibile per lo sport di base".

Si sente soddisfatto del lavoro fatto?

"Abbiamo fatto degli errori iniziali, come paese, ma come hanno fatto molti altri paesi. C’è stato qualche ritardo, ma oggi sono contento. Abbiamo fatto l’impossibile".