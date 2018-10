Spagna, Aleix Vidal: "Luis Enrique-Jordi Alba? Hanno un rapporto burrascoso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In un'intervista rilasciata a El Desmarque, il giocatore del Siviglia Aleix Vidal ha parlato di Luis Enrique, suo ex tecnico al Barcellona e attuale ct della Spagna: "Luis Enrique è un tecnico con molta personalità. È vero che all'inizio ho avuto un brutto rapporto con lui, ma è un grande allenatore. Ho avuto alti e bassi con lui ma alla fine quando stavo bene e per lui ero pronto, mi ha fatto un buco negli undici di partenza. Penso, onestamente, che farà bene in nazionale. Il caso Jordi Alba? Hanno una relazione complicata e ora non lo sta convocando anche se per me è il miglior terzino sinistro in Spagna ".