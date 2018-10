Spagna, arrestato il numero due della Federazione

Real Madrid, Lopetegui dirige l'allenamento in un clima surreale

Leicester, squadra al King Power per rendere omaggio al presidente

Dall'Argentina: il Real Madrid ha bloccato Palacios. Arriverà in estate

Brasile, ex calciatore del Sao Paulo brutalmente ucciso

Fenerbahce, anche Zinedine Zidane fra i candidati per la panchina

Mahrez dedica il gol al presidente Vichai, i tabloid: "E' per te, boss"

PSG, L'Equipe e il consiglio a Tuchel: "Non ti arrabbiare"

Real Madrid, in corso il primo allenamento della gestione Santiago Solari

Tottenham, rinnovo fino al giugno 2024 per Dele Alli

Real Madrid, spogliatoio e contratto frenano l'arrivo di Conte in estate

Real Madrid, out Varane e M.Diaz: per entrambi problema muscolare

Dele Alli: "Sto benissimo al Tottenham, eccitato per quel che verrà"

Dramma Leicester, l'ex Mahrez: "Srivaddhanaprabha come un padre per noi"

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Il vicepresidente della federazione calcio spagnola (Rfef), Andreu Subies, è stato arrestato con l'accusa di appropriazione indebita. Avrebbe fatto uso improprio di denaro dell'ente, e ora sono in corso perquisizioni della Guardia Civil a Barcellona nella sede della federcalcio catalana, di cui Subies è stato presidente. Il tutto nell'ambito dell'inchiesta 'Caso Soule', che ha portato alla destituzione e all'arresto di Angel Maria Villar, all'epoca presidente della Rfef.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy