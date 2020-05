Spagna, arrestato sospetto terrorista. Progettava attacco durante un Clasico

La Guardia Civil spagnola, aiutata dall'intelligence marocchina, ha arrestato l'8 maggio scorso un nordafricano che progettava un attentato. Secondo i media spagnoli il soggetto, influenzato dalla propaganda dell'ISIS, aveva in mente di effettuare un attacco durante un Clasico tra Barcellona e Real Madrid. L'uomo, residente in Spagna da 10 anni, avrebbe voluto recarsi nei pressi del Camp Nou con un coltello per tagliare la gola di uno dei tifosi, come dimostrato dalla sua ossessione per questo modus operandi dei terroristi.