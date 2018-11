Spagna-Bosnia, le formazioni dell'amichevole: Suso dal 1', c'è Dzeko

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alle ore 20,45, all'Estadio Gran Canaria di Las Palmas, si sfidano in amichevole Spagna e Bosnia. Nei padroni di casa c'è la chance dal 1' per il milanista Suso, unico rappresentante della Serie A inserito nell'undici iniziale delle Furie Rosse, nel quale agirà come esterno destro. Tre invece gli italiani presenti nella formazione scelta dal ct bosniaco Prosinecki: il genoano Zukanovic in difesa, l'empolese Krunic a centrocampo e il solito capitan Dzeko là davanti. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre.

SPAGNA (4-4-2): Kepa; Jonny, Hermoso, Llorente, Gaya; Suso, Rodri, Ceballos, Asensio; Morata, Isco.

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Cimirot, Bicackic, Nastic, Zukanovic; Gojak, Saric, Besic; Krunic, Dzeko, Visca.