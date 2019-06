Fonte: dall'inviato a Reggio Emilia

Conferenza stampa breve ma densa di significato quella di Luis de la Fuente, commissario tecnico della Spagna Under 21 dopo il successo per 2-1 sul Belgio. Il ct della Rojita ha voluto mandare un messaggio di affetto al collega Luis Enrique che nelle scorse ore ha lasciato la panchina della Spagna a causa di problemi personali: “Voglio mandare un grande abbraccio a Luis Enrique, sta passando un momento difficile e per prima cosa voglio fargli sentire la mia vicinanza. Se mi sono confrontato con lui sul modo di giocare dell’Under 21? In passato abbiamo parlato tantissimo del nostro sistema di gioco e della nostra filosofia. Il compromesso fra la Roja e l’Under 21 è totale e l’idea è avere uno stile di gioco il più simile possibile. La vittoria sul Belgio?

I ragazzi erano stanchissimi, faceva caldo ed il campo era secco. Anche per questo siamo soddisfattissimi, ora affrontiamo con grande spirito la sfida contro la Polonia per entrare nel gruppo delle migliori 4”.