Spagna, Edwin Congo arrestato e rilasciato. L'ex meteora Real coinvolto nel traffico di cocaina

Edwin Congo, ex meteora del Real Madrid, è stato arrestato dalla polizia spagnola in un'operazione contro il traffico di cocaina, insieme ad altre dieci persone. Il colombiano, che ha giocato anche con le maglie di Valladolid, Levante, Sporting Gijón e Recreativo Huelva, ha spiegato la sua versione davanti al giudice, chiarendo di aver avuto contatti con i criminali solo per la vendita di smeraldi, ed è stato subito rilasciato. Ha accettato di collaborare e testimoniare per uscire completamente pulito da questa vicenda. Congo arrivò a Madrid nel 1999 per 5,5 milioni di euro, proveniente dall'Once Caldas, ma non riuscì mai a indossare la camiseta blanca. Lasciò la capitale dopo sei stagioni e diversi prestiti. Nel 2014 ha preso parte a un Clasico tra leggende, segnando la rete della vittoria per il Real.