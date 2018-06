Spagna, Hierro: "Contro Ronaldo queste cose possono accadere"

© foto di Adrián Blanco/Bernabéu Digital

Queste le dichiarazioni di Fernando Hierro, commissario tecnico della Spagna, riportate da Marca dopo il pareggio alla prima del Mondiale contro il Portogallo. "Sono orgoglioso per la prova della mia squadra, voglio sempre quest'impegno da parte di tutti. Hanno personalità e qualità. De Gea? Siamo una squadra e sappiamo che queste cose possono succedere. Abbiamo capito che con quest'assetto Diego Costa poteva darci tanto. Ronaldo? Quando giochi contro di lui sai che queste cose possono accadere. Comunque per noi non è stato un momento facile ma con questi giocatori e il loro impegno è tutto più facile".