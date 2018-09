Spagna, Rodrigo: "De Gea ci ha salvati! Buon inizio per me e la squadra"

© foto di Imago/Image Sport

Nella vittoria ottenuta contro l'Inghilterra, Rodrigo ci ha messo anche del suo e dopo la gara ha parlato della prestazione della Spagna e di De Gea grande protagonista con le parate su Rashford: "Quelli di noi che sono qui lavorano per vincere, è stato un buon inizio per me e per il team, abbiamo mostrato un carattere vincente. De Gea? Ci ha salvato, è sempre importante fare buone prestazioni, spero che ora la critica sia in suo favore. E' sempre importante giocare grandi partite a prescindere dallo stadio o dall'allenatore, abbiamo giocato ad alto livello, abbiamo fatto quello che ci ha detto il tecnico e penso che sia contento".