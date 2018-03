Spagna, Thiago: "Importante che Messi ci sia. Battiamo i migliori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista della Spagna Thiago Alcantara ha parlato in vista della sfida contro l'Argentina: "E' importante la presenza di Messi, non solo per lo spettacolo ma anche per il fatto che è bello giocare contro i migliori. Leo è un fattore determinante tanto per il Barcellona quanto per l'Argentina, anche se in Nazionale conta molto di più la squadra".