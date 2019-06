© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Napoli e della Spagna Under 21, impegnato in questi giorni nell'Europeo di categoria e inserito nel girone dell'Italia, ha parlato ai microfoni della Federazione iberica, dopo essere rimasto fuori dalla gara contro il Belgio di ieri: "Siamo contenti del risultato ottenuto contro il Belgio e abbiamo buone sensazioni in vista dell'ultima partita. Continuiamo a lavorare".