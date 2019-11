SPAL, 3-0 nel test amichevole di oggi: in gol Vicari, Paloschi e Valoti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A quattro giorni dall’impegno di campionato contro il Genoa, la SPAL - riporta il sito ufficiale del club - è scesa in campo oggi al centro “G.B. Fabbri” per un test amichevole (a porte chiuse) contro il Mezzolara, formazione militante nel girone D di serie D. Il match - si legge - si è concluso con il risultato di 3-0 a favore dei biancazzurri con la rete di Vicari nel primo tempo ed i gol di Paloschi e Valoti nella ripresa. Domani il gruppo di mister Semplici sarà nuovamente impegnato con una seduta di allenamento a porte chiuse in programma alle ore 11.