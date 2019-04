© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono tre i giocatori che Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, non avrà a disposizione per la trasferta di Cagliari. Il primo è Manuel Lazzari, squalificato per un turno dal Giudice Sportivo, mentre a causa infortuni rimarranno in Emilia Marko Jankovic (affaticamento muscolare) e Vasco Regini (contusione al fianco destro).