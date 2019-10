I biancazzurri hanno ripreso oggi gli allenamenti, nonostante la sosta dovuta agli impegni nazionali

Questo pomeriggio, la SPAL di Leonardo Semplici è tornata ad allenarsi sul terreno del centro sportivo di via Copparo. Fatta eccezione per i convocati Berisha, Jankovic, Reca, Cionek e Kurtic, rispettivamente chiamati da Albani, Montenegro, Polonia e Slovenia, e per gli infortunati Fares, D'Alessandro e Di Francesco, la squadra quasi al completo ha lavorato tra forza, esercizi atletici e aerobici e partitella finale. Notizia di giornata, a causa di una sindrome influenzale, è stata l'assenza di Andrea Petagna, che molto probabilmente tornerà in gruppo già a partire dai prossimi giorni.