© foto di stefano tedeschi

La Nuova Ferrara oggi in edicola titola in taglio basso di prima pagina: "SPAL, allarme Vicari. E' in dubbio per il Cagliari". Il centrale difensivo anche ieri era assente alla seduta di allenamento degli uomini di mister Semplici, e pare sempre più complicato un suo recupero per la gara contro i sardi. Un problema in più per la formazione estense, che deve tentare di dare seguito alla vittoria ottenuta sul Parma.