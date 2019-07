SPAL, appuntamento domani in via Copparo. Venerdì si va a Valles

Inizia la seconda parte del ritiro biancazzurro. A Ferrara, in programma due sedute

Dopo i tre giorni di riposo, concessi dallo staff tecnico, già da domani, la SPAL tornerà a correre e sudare sul terreno del centro sportivo di via Copparo. Agli ordini di mister Semplici infatti, nel corso della mattinata, i biancazzurri svolgeranno una seduta di lavoro a porte chiuse. Venerdì poi, sempre a porte chiuse e sempre in mattinata, gli estensi si sottoporranno a una nuova sessione di allenamento, prima di partire nel pomeriggio per Valles, sede della seconda parte di ritiro estivo, dove i ferraresi rimarranno fino al 4 agosto. Qui sfideranno in amichevole Feralpisalò (27 luglio alle 17), Virtus Bolzano (1 agosto alle 16) e Obermais Maia Alta (1 agosto alle 18).