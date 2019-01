© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Osservatore speciale sugli spalti del Paolo Mazza di Ferrara, dove SPAL e Bologna stanno disputando il derby emiliano . In compagnia di Rizzoli, infatti, c'è Roberto Mancini: tra i principali nomi sul taccuino del ct azzurro, ovviamente, vi è quello di Manuel Lazzari. Ma più in generale la sua presenza è una grande occasione per i tanti italiani in campo.