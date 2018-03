SPAL, Borriello torna a lavorare sul campo. Assenti i sette nazionali

Fonte: Spalferrara.it

Nella giornata di oggi, i biancazzurri hanno sostenuto una doppia seduta di allenamento in vista dell’impegno di sabato allo stadio "Luigi Ferraris" contro il Genoa. Al mattino la squadra è stata impegnata in esercitazioni atletiche, mentre la seduta pomeridiana è stata concentrata su esercitazioni per il possesso palla. Erano assenti i Nazionali Meret, Bonazzoli, Cionek, Gomis, Simic, Vaisanen e Kurtic, oltre a Mattiello che da domani riprenderà l’attività differenziata dopo l’infortunio alla caviglia. Assente anche Dramé che in seguito ad una lesione di 1° grado al polpaccio rimediata la scorsa settimana, inizierà da domani la fase riabilitativa. Dopo un periodo di fisioterapia, Marco Borriello ha invece ripreso a lavorare sul campo con un programma personalizzato.