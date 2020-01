Fonte: Inviato a Ferrara

Dopo la sconfitta interna con il Bologna nel derby emiliano, la SPAL è tornata ad allenarsi sul terreno del centro sportivo di via Copparo per preparare al meglio la sfida alla Lazio. La squadra ha svolto prima una fase di attivazione muscolare in palestra e poi una partitella a tutto campo. Tra le principali notizie di giornata c'è sicuramente da segnalare il ritorno in gruppo di Fares, che ha lavorato insieme ai compagni, mentre Petagna ha svolto un lavoro differenziato a parte in palestra, poiché squalificato per il match contro i biancocelesti. Alla seduta di ripresa non hanno invece preso parte sia Cionek che Vicari. Per entrambi si dovrebbe comunque trattare di qualcosa di non preoccupante.