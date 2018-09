SPAL, da valutare Missiroli-Petagna: Semplici ha già pronte le alternative

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Nuova Ferrara fa il punto sulla gara di domani tra Spal e Sassuolo. Da valutare le condizioni di Missiroli e Petagna, potrebbe giocare in mezzo uno tra Everton e Valoti o Schiattarella interno con Valdifiori in regia. Davanti, invece, chance per Paloschi al fianco di Antenucci.