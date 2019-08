I biancazzurri hanno ripreso a lavorare a Ferrara dopo le settimane di ritiro a Tarvisio e Valles

Fonte: inviato a Ferrara

A distanza di due giorni dal match amichevole contro il Cesena, in programma giovedì sera alle 20.30, la SPAL è tornata di nuovo in campo per allenarsi e preparare al meglio l'avvicinamento alla nuova stagione. Agli ordini di mister Semplici infatti, davanti agli occhi di Simone Colombarini, Davide Vagnati e di una trentina di tifosi, i biancazzurri hanno prima lavorato in palestra e poi si sono spostati sul campo del centro sportivo di via Copparo per svolgere le consuete esercitazioni tecnico-tattiche. Completamente recuperati e di nuovo in gruppo sia Kurtic che Di Francesco, mentre Felipe è rimasto a riposo, sottoponendosi a terapie per recuperare dal problema alla caviglia. Differenziato per Salamon, ai margini della squadra, così come per Fares, rientrato dalle ferie dopo aver conquistato la Coppa d'Africa. A questo proposito, giovedì si unirà ai compagni anche Gomis.