SPAL, Djourou recuperato. Lo svizzero si è allenato col gruppo

Fonte: http://www.spalferrara.it/

Allenamento pomeridiano per la SPAL al centro “G.B. Fabbri” in vista della gara di campionato contro il Cagliari in programma sabato 10 novembre allo stadio “Paolo Mazza”.

I biancazzurri hanno iniziato la seduta con un lavoro di forza in palestra, per proseguire poi sul campo con esercitazioni tecnico-tattiche.

Reduce dall’infortunio alla caviglia destra, Johan Djourou ha svolto l’intera sessione con la squadra, mentre Jasmin Kurtic ha lavorato parzialmente con il gruppo.

Mattia Valoti ha invece proseguito con il programma di recupero personalizzato in seguito al trauma distorsivo alla caviglia destra.