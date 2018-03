SPAL, dubbio Semplici. Viviani o Everton Luiz per sostituire Kurtic

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico della SPAL Leonardo Semplici lavora in vista della sfida col Genoa ed è alle prese con un dubbio di formazione riguardante il sostituto dello squalificato Kurtic. Due le ipotesi prese in considerazione: la prima riguarda l'inserimento di Viviani in regia con lo spostamento di Schiattarella nel ruolo di interno. Il secondo l'inserimento di Everton Luiz. Ancora out Mattiello, Borriello e Drame.