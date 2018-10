SPAL, due dubbi per Semplici: Antenucci ancora in panchina?

© foto di Insidefoto/Image Sport

Scelte ormai fatte per Leonardo Semplici in vista dell'Inter. La SPAL sarà schierata ancora col solito 3-5-2, restano solo un paio di dubbi per quanto riguarda gli interpreti. In mediana, Schiattarella appare in vantaggio su Valdifiori, mentre in attacco più Petagna di Antenucci. Fuori causa Kurtic e Viviani, in dubbio Bonifazi. Ecco la probabile formazione della squadra di Ferrara:

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Everton Luiz, Schiattarella, Missiroli, Costa; Paloschi, Petagna.