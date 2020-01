SPAL, edema oculare per Felipe: venerdì gli accertamenti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Assente in Coppa Italia contro il Milan, il difensore della SPAL Felipe Dalbello ha aggiornato i suoi follower sulle proprie condizioni di salute con un messaggio ovviamente precedente alla sconfitta patita a opera dei rossoneri: "Purtroppo a causa di un forte colpo all’occhio rimeditato in uno scontro durante la partita con la Fiorentina (che mi ha comportato un edema oculare) sono costretto a riposo forzato per qualche giorno. Venerdì ci saranno gli accertamenti che stabiliranno quando potrò riprende l’attività fisica. Speriamo al più presto".