SPAL, entusiasmo dopo l'Atalanta. Chiamata dalla Ovest per Bologna

© foto di stefano tedeschi

La Nuova Ferrara oggi in edicola titola in prima pagina: "Entusiasmo SPAL. Chiamata dalla Ovest per Bologna". Dopo la bella vittoria in casa dell'Atalanta che ha dato una bella boccata d'ossigeno a tutto l'ambiente spallino, ora per gli estensi arriva il derby con il Bologna da giocare tra le mura amiche del Mazza. Ed arriva la chiamata dei gruppi organizzati, che sanno dell'importanza del match e chiamano a raccolta tutti i tifosi per stare vicini alla squadra.