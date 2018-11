SPAL, Fares si fa male con l'Algeria. Condizioni da valutare

“Herrera? Lo vedo fuori dal Porto, potrebbe andare in Italia dove è apprezzato da alcuni top club”. Così a TuttoMercatoWeb l’avvocato portoghese Marco Correia De Oliveira - molto vicini alle dinamiche di calciomercato del Portogallo - a proposito del calciatore del Porto, Herrera,...

ESCLUSIVA TMW - Avv.Correia: “Herrera via dal Porto. Cina su Salvio”

Stella Rossa, Mitrovic: "Visto che non serve la Superlega?"

Ergun: "Cengiz un esempio. Yazici e Kabak pronti per la A"

Napoli, De Laurentiis: "Comprerò a gennaio, ma non dico dove"

Acerbi: "Un privilegio tornare in Nazionale. I gol di Immobile arriveranno"

Fiorentina, non solo Gabbiadini: piace anche Borini

Parma, per il terzino si guarda in casa Fiorentina: piace Laurini

Juventus, se parte Mandzukic nuovo assalto per Chiesa

Inter, Spalletti: "Il Var non è più in discussione"

Ag. Piatek: "Per il Genoa era la prima scelta. Futuro? Siamo calmi"

Rizzoli su Benatia in Milan-Juve: "Rosso? È soggettivo"

Avv.Correia: “Herrera via dal Porto. Cina su Salvio”

Badiani: "Immobile va servito di più. Milinkovic? Ancora non fuoriclasse"

La Nuova Ferrara fa il punto sull'infermeria della SPAL: Mohamed Fares ha accusato un infortunio con la nazionale algerina ed è già rientrato a Ferrara saltando la partita contro il Togo. Restano da valutare le sue condizioni, così come quelle di Vicari e Valoti. Il difensore ha rimediato nell'ultima partita di campionato contro il Cagliari un problema muscolare, mentre il centrocampista sta recuperando dalla distorsione alla caviglia.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy