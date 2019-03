© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La settimana di sosta di Serie A si è chiusa con la partitella in famiglia del sabato mattina, dove i biancazzurri sul campo principale del Centro Sportivo “GB Fabbri” hanno affrontato la Primavera di mister Cottafava. Al termine, la Prima Squadra SPAL ha prevalso per 3-1: in rete Valdifiori e due volte Floccari. Durante la settimana ridotta, lo staff tecnico ha sviluppato un lavoro atletico, in modo da recuperare energie rispetto agli ultimi impegni stagionali. Assenti i sette giocatori impegnati con le rispettive nazionali (Fares, Kurtic, Jankovic, Gomis, Cionek, Bonifazi e Murgia), gli altri giocatori della rosa hanno svolto tutti le sedute settimanali. Mattia Valoti, invece, ha svolto terapia e un programma personalizzato di lavoro causa un trauma distrattivo del ginocchio destro: prossima settimana sarà valutato nuovamente. Felipe, rispetto ai compagni, ha svolto un lavoro di mantenimento personalizzato: all’inizio della nuova settimana sarà regolarmente in gruppo coi compagni. Lo riporta il sito ufficiale del club estense.