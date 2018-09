Spal, Gadda esalta Lazzari: "Mi ha impressionato dal primo istante"

© foto di Alberto Sartor

"Prima di arrivare alla Spal, vidi una partita in Coppa Italia: lì Lazzari mi impressionò. Subito". Parola di Massimo Gadda, primo mentore in casa estense di Manuel Lazzari, esterno ora in Nazionale e lanciato poi ad altissimi livelli da Leonardo Semplici. "Corre forte, avanti e indietro -ha detto a La Nuova Ferrara-. Difficile dire che me lo attendevo, di sicuro ha avuto grande voglia di arrivare, sempr