Spal, gestione virtuosa: nel 2017 1 mln di passivo per premi promozione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Spal, per il 2017, ha vissuto un anno virtuoso. Un passivo di poco più di un milione di euro, dato condizionato dai premi pagati per la promozione in Serie A. Colombarini però, negli ultimi anni, ha immesso circa 5 milioni per sostenere il club. A riportarlo è La Nuova Ferrara.