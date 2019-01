SPAL, gli allenamenti riprenderanno lunedì pomeriggio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

I biancazzurri si ritroveranno al centro “G.B. Fabbri” nel pomeriggio di lunedì 7 gennaio per il primo allenamento del nuovo anno. Come riporta il sito ufficiale della SPAL, è in programma infatti una seduta di lavoro alle ore 14:30 (a porte chiuse).