SPAL-Hellas Verona, le formazioni ufficiali. Out Kurtic

Amichevole di prestigio a Trento tra biancazzurri e gialloblù. Ecco le formazioni ufficiali

Fonte: inviato a Trento

Amichevole di lusso per la SPAL. Allo stadio Briamasco di Trento infatti, con calcio d’inizio alle ore 18, i biancazzurri di Leonardo Semplici affrontano il neopromosso Hellas Verona di Juric. Non convocato Felipe per un problema alla caviglia rimediato nelle scorse settimane. Insieme a lui, assente anche Kurtic. Ecco le formazioni ufficiali.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Igor; D’Alessandro, Missiroli, Valdifiori, Valoti, Strefezza; Moncini, Petagna. All.: Leonardo Semplici. A disp.: Thiam, Meneghetti, Farcas, Vaisanen, Cannistrà, Murgia, Mawuli, Dickmann, Paloschi, Jankovic, Floccari, Di Francesco.

Hellas Verona (3-5-2): Silvestri; Rrhamani, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Henderson, Veloso, Badu, Vitale; Tupta, Di Carmine. All.: Ivan Juric. A disp.: Radunovic, Berarardi, Marrone, Ragusa, Pazzini, Lee, Crescenzi, Zaccagni, Di Gaudio, Danzi, Dawidowicz, Almici.

Arbitro: Riccardo Ros di Pordenone (assistenti Lombardi e Rossi)