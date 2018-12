SPAL, i convocati di mister Semplici per la trasferta di Napoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lo staff tecnico della SPAL ha diramato l’elenco dei convocati per la gara contro il Napoli, programmata al “San Paolo” di Napoli per sabato 22 dicembre alle ore 15. Ecco i giocatori chiamati per la sfida:

Portieri - Gomis, Milinkovic-Savic, Poluzzi.

Difensori - Bonifazi, Cionek, Djourou, Felipe, Simic, Vicari.

Centrocampisti - Costa, Dickmann, Everton, Fares, Kurtic, Lazzari, Schiattarella, Valdifiori, Valori, Viviani.

Attaccanti - Antenucci, Floccari, Moncini, Paloschi, Petagna.