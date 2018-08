SPAL, i convocati per il Bologna: c'è Valdifiori, indisponibile Bonifazi

Fonte: spalferrara.it

Al termine delle rifinitura mattutina, lo staff tecnico biancazzurro ha diramato la lista dei convocati per la prima giornata del campionato di Serie A 2018/2019, in programma questa sera col Bologna. Ecco i giocatori chiamati per l’incontro allo Stadio “Dall’Ara”:

Portieri: Gomis, Milinkovic-Savic, Poluzzi, Thiam.

Difensori: Cionek, Djourou, Felipe, Simic, Vicari.

Centrocampisti: Costa, Fares, Dickmann, Everton, Kurtic, Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Valdifiori, Valoti, Vitale.

Attaccanti: Antenucci, Moncini, Paloschi, Petagna.

Indisponibili: Bonifazi, Floccari, Viviani.