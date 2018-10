SPAL, i convocati per il Frosinone: Valdifiori recupera

TOP NEWS Ore 17 - Rischio rinvio per due gare di A. Ufficiali Empoli-Juve

L'Unione Sarda: "Arriva il Chievo, per Maran tuffo nel passato"

Corriere di Roma titola: "La Lazio scopre Caicedo in coppia in Immobile"

Atalanta, Corriere di Bergamo in taglio alto: "Cercasi continuità"

Il Messaggero, Allan: "Dalla favela alla favola. Napoli come Rio"

L'apertura sportiva de Il Foglio: "Chi non vuole le riforme del calcio"

L'apertura sportiva del Corriere di Torino: "Juventus out & in"

Giornale di Sicilia: "Che cuore il Palermo: pari in dieci al 90'"

Corriere Fiorentino titola in taglio alto: "Senza Pjaca"

Il Messaggero: "Lazio, ok i cambi sono giusti".

Hellas, Corriere di Verona: "Perugia primo test per Grosso"

Questi i convocati della SPAL per la partita di domani contro il Frosinone:

