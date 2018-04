SPAL, i convocati per l'Hellas Verona: indisponibili Meret e altri tre

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo staff tecnico biancazzurro ha diramato la lista dei giocatori convocati per l’incontro Hellas Verona-SPAL, programmato per domani alle ore 15 allo Stadio “Bentegodi” di Verona. Ecco i calciatori chiamati per la gara.

Portieri: Gomis, Marchegiani, Poluzzi.

Difensori: Cionek, Felipe, Simic, Vicari.

Centrocampisti: Costa, Dramè, Esposito, Everton, Grassi, Konate, Kurtic, Lazzari, Mattiello, Schiattarella, Schiavon, Vitale.

Attaccanti: Antenucci, Bonazzoli, Floccari, Paloschi.

Indisponibili: Borriello, Meret, Salamon, Vaisanen, Viviani.