SPAL, La Nuova Ferrara: "In campo Bonifazi per Cionek"

Ultime sulla SPAL, che sfiderà il Genoa appena affidato a Cesare Prandelli. La Nuova Ferrara titola sulla squadra di Leonardo Semplici: "SPAL, in casa Genoa Bonifazi per Cionek". Il difensore ex Torino sarà dunque in campo dal 1' vista la squalifica del suo compagno di squadra.