SPAL, incidente stradale per Cerri: l'attaccante è uscito illeso

Momenti di paura per Alberto Cerri. L’attaccante della Spal, alla guida della sua Porsche, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nell’immediata periferia di Ferrara due giorni fa. Per fortuna, il calciatore ex Cagliari è uscito incolume, soltanto un grande spavento.