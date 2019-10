© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Seconda giornata settimanale di allenamenti al centro “G.B. Fabbri” per i biancazzurri. Il gruppo di mister Semplici è stato impegnato oggi con una doppia seduta. Al mattino la squadra ha svolto un lavoro di forza ed esercitazioni tattiche per reparti, mentre nel pomeriggio la sessione è stata incentrata su esercitazioni di possesso palla e partitelle a tema. Oltre ai nazionali Etrit Berisha, Thiago Cionek, Jasmin Kurtic, Marko Jankovic e Arkadiusz Reca, non ha preso parte agli allenamenti Andrea Petagna a causa di una sindrome influenzale. Federico Di Francesco ha invece proseguito con il programma personalizzato.