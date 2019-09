I biancazzurri sono tornati nuovamente al lavoro. Domenica c’è la sfida con il Sassuolo

Fonte: Inviato a Ferrara

© foto di Federico Gaetano

Dopo la vittoria sulla Lazio, la SPAL è tornata ad allenarsi al centro sportivo di via Copparo. Nella prima e unica giornata di lavoro a porte aperte infatti, davanti ai propri tifosi e agli occhi di mister Leonardo Semplici, i biancazzurri hanno svolto una prima parte di seduta con esercizi atletici, per poi dedicarsi alla consueta partitella undici contro undici. Attività regolare per tutto il gruppo, a eccezione di Salamon - che non rientra nelle gerarchie del mister fiorentino - e Felipe, che ha preferito smaltire le fatiche del match giocato contro i biancocelesti con un programma differenziato.