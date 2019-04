SPAL-Juve, i convocati di Allegri: out CR7 e Mandzukic, torna Cuadrado

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo non è stato convocato per la trasferta di Ferrara. Massimiliano Allegri concede al portoghese un po' di riposo, per preservarlo in vista della sfida contro l'Ajax in programma martedì. Non ci sono neanche Chiellini, Caceres, Rugani, Pjanic, Matuidi, Emre Can, Douglas Costa e Mandzukic . Torna, invece, Juan Cuadrado, presente in lista insieme ai giovani Coccolo, Gozzi, Kastanos, Nicolussi Caviglia e Mavididi. Ecco l'elenco completo.

PORTIERI: Szczesny, Perin, Pinsoglio

DIFENSORI: De Sciglio, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Cancelo, Spinazzola, Gozzi, Coccolo

CENTROCAMPISTI: Khedira, Cuadrado, Bentancur, Nicolussi Caviglia, Bernardeschi, Kastanos

ATTACCANTI: Dybala, Kean, Mavididi