SPAL-Juve, i convocati di Semplici: tornano Lazzari e Regini, out Kurtic

Lo staff tecnico della SPAL ha diramato l’elenco dei convocati per la gara contro la Juventus, valida per la 13^ giornata di ritorno e in programma allo Stadio “Mazza” di Ferrara sabato 13 aprile alle ore 15,00. Tornano Lazzari e Regini, mentre non ci sarà Jasmin Kurtic.

Ecco i giocatori chiamati per la partita.

PORTIERI: Fulignati, Gomis, Viviano.

DIFENSORI: Bonifazi, Cionek, Felipe, Regini, Simic, Vicari.

CENTROCAMPISTI: Costa, Dickmann, Fares, Lazzari, Missiroli, Murgia, Nikolic, Rizzo Pinna, Schiattarella, Valdifiori.

ATTACCANTI: Antenucci, Floccari, Paloschi, Petagna.