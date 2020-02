vedi letture

SPAL-Juve, la moviola della Gazzetta: giusto dare rigore anche senza supporto video

Caso particolare in SPAL-Juventus: per la prima volta è stata cambiata una decisione di campo senza avere il supporto delle immagini. Lo sottolinea anche La Gazzetta dello Sport nella sua consueta moviola. Prima un paio di rossi che potevano starci per Valoti e Chiellini, poi l'azione più importante dal punto di vista arbitrale:

"Al 66’ l’episodio principe: Missiroli in area Juve sulla palla viene sgambettato da Rugani sul piede sinistro e va giù, La Penna, che pure sembra in buona posizione, lascia giocare fermando tutto poco dopo per fallo di Cionek su Dybala. La Spal protesta per un rigore che sembra esserci già a velocità normale, ma il Var Di Bello suggerisce una revisione al monitor. Una volta che La Penna è in postazione, però, vede un display nero con un messaggio di errore per un guasto elettrico. Salta anche l’audio e il dialogo col Var continua da una radiotrasmittente. La review senza immagini (prima volta in A) prosegue con la descrizione da parte di Di Bello al collega che decide di tornare, giustamente, sui suoi passi e dà rigore. Tutto regolare, il malfunzionamento della tecnologia (fornita alla Lega da un provider esterno) previsto dal protocollo Var, non invalida nulla e una decisione può essere cambiata anche senza immagini. Ma su un episodio meno netto cosa sarebbe successo?".