SPAL, Kurtic ko: infortunio per l’ex Palermo

Non solo la sconfitta, in casa SPAL c’è da registrare anche l’infortunio rimediato da Jasmin Kurtic. L’ex Palermo è stato costretto a uscire dal campo dello stadio Mazza al 65’, dopo uno scontro di gioco con un avversario. Le prime indiscrezioni vogliono lo sloveno vittima di un problema al gomito, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte dello staff medico ferrarese.